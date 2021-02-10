Создать сайт с нуля

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок457 просмотров
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Создать сайт, по ходу создания оформить пояснительную записку, что и для чего прописно в коде и собстрювенно поэтапно как создаётся сайт. Примерный макет есть и фото.

3 года назад
guest_16129204370528
3 года в сервисе
Был
3 года назад