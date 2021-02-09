Написание парсера для Instagram

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок561 просмотр
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Что должен делать парсер.

  • Собирать данные аккаунта (лайки, комментарии)
  • Обрабатывать данные и выводить в таблицу (Пользователь, который оставил реакцию, сколько реакций оставил и каких)
Юзернейм / 15 лайков /16 комментов под постами за прошлую неделю у выбранного аккаунта.
3 года назад
cubbins11
Кирилл 
31 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 года назад