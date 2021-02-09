Правки сайта на bitrix

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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки493 просмотра
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В заявках указывайте стоимость и сроки работы по каждому заданию. Если не сможете выполнить всё, то укажите за какие задачи сможете взяться

3 года назад
minocat
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
22 дня назад