Написание бекенда для финансового веб-сервиса python, django

$2000
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок788 просмотров
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Необходима разработка бекенда для финансового веб-сервиса, есть ТЗ.

- статьи в виде блога, категории

- статьи + дополнительная обработка данных, я предоставляю шаблон

- калькулятор (шаблон расчетов готовлю я)

- кабинет пользователя

- покупка результата анализа пользователем через платежную систему, промокоды

- натянуть верстку

- детали

программирование на django

PythonDjango
3 года назад
okko3247
40 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад