emilerofeevskiy

Middle Full-Stack PHP/Laravel and Python/Django Developer (JS/JQuery)

Разработчик с более чем 3-х летним опытом работы в сфере веб-разработок. Хорошо разбираюсь в архитектуре баз данных, работаю над структурированием и планированием проектов, их реализацией. Имею команду разработчиков, которую веду.

В мой стек входят:

- PHP/Laravel

- Python/Django

- HTML, CSS, JS(JQuery)

- SQL любого типа

- Настройка сервера под реализацию проекта

При необходимости располагаю людьми, разрабатывающими на:

- ReactJS, React Native

Направление разработок:

- Web CRM/ERP системы

- Крупные веб ресурсы

- Сайты любого типа и сложности

- Мобильные приложения

- Телеграм боты

Беремся в основном за крупные проекты, но и для малых найдется время.