emilerofeevskiy

Middle Full-Stack PHP/Laravel and Python/Django Developer (JS/JQuery)
Разработчик с более чем 3-х летним опытом работы в сфере веб-разработок. Хорошо разбираюсь в архитектуре баз данных, работаю над структурированием и планированием проектов, их реализацией. Имею команду разработчиков, которую веду.
В мой стек входят:
- - PHP/Laravel
- - Python/Django
- - HTML, CSS, JS(JQuery)
- - SQL любого типа
При необходимости располагаю людьми, разрабатывающими на:
- - ReactJS, React Native
- - Web CRM/ERP системы
- - Крупные веб ресурсы
- - Сайты любого типа и сложности
- - Мобильные приложения
- - Телеграм боты