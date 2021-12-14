emilerofeevskiy

Эмилиан Ерофеевский emilerofeevskiy

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Middle Full-Stack PHP/Laravel and Python/Django Developer (JS/JQuery)

Разработчик с более чем 3-х летним опытом работы в сфере веб-разработок. Хорошо разбираюсь в архитектуре баз данных, работаю над структурированием и планированием проектов, их реализацией. Имею команду разработчиков, которую веду.

В мой стек входят:

  • - PHP/Laravel
  • - Python/Django
  • - HTML, CSS, JS(JQuery)
  • - SQL любого типа
- Настройка сервера под реализацию проекта

При необходимости располагаю людьми, разрабатывающими на:

  • - ReactJS, React Native
Направление разработок:

  • - Web CRM/ERP системы
  • - Крупные веб ресурсы
  • - Сайты любого типа и сложности
  • - Мобильные приложения
  • - Телеграм боты
Беремся в основном за крупные проекты, но и для малых найдется время.