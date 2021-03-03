Full-Stack Web Разработчик

Здравствуйте, сейчас вы рассматриваете мой профиль в поисках человека способного разработать ваши задумки и решить проблемы связанные с ней. Без лишних слов опишу что я могу вам предложить

1. Я имею большой опыт в разработке программных продуктов поэтому могу вам предложить свою экспертизу в решении задачи абсолютно бесплатно, мне будет только в радость помочь вам

2. Могу разработать профессиональный сайт под ключ, используя все самые современные технологии и методы разработки

3. Могу разработать архитектуру вашего проекта которая будет полностью соответствовать ваше предметной области одновременно выдерживая огромное количество соединении

4. Могу оптимизировать работу вашего приложения для быстрой работы и выдержки большого количества пользователей

5. Также могу сделать анализ вашего существующего проекта и выявить все его проблемные места

Давайте немного расскажу как я работаю со своими клиентами:

1. Для начала я узнаю в чем заключается задача и произвожу полный анализ

2. После начинаю консультировать и предлагать эффективные решения для вас

3. После начинаю работать над задачей и в конце отписывать вам по статусам продвижения по ней

4. Заканчиваю работу и даю вам на тестирование

5. Заключительный этап в котором производится оплата после чего беру обратную связь от вас

Стек технологии который я знаю: php, nodejs, typescript, scala, solidity, laravel, symfony, yii2, nestjs, expressjs, rabbitmq, apache kafka, docker, nginx, apache, postgresql, mysql, elasticsearch, mongodb, redis, vuejs, git.

Telegram: @z_aibek

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Skype: live:8039c15bec66c650