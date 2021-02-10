Woocommerce "дополнительная цена за м2"

Веб-программированиеЗавершен3 заявки505 просмотров
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В woocommerce необходимо добавить к обычной цене "за шт." цену за "м2", которая должна рассчитываться на основе значения атрибута "Количество шт/м2" (т.е. перемножаться кол-во шт. в метре*цена за шт.)

Цена за м2 должна отображаться рядом с ценой за шт. в карточке товара, и в каталоге товаров:

https://prnt.sc/yutzvo

https://prnt.sc/yuu3zb

В случае добавления скидки к цене товара за шт., скидка должна отображаться и в цене за м2.

Изменения должны быть выполнены в funсtions.php в дочерней теме.

WooCommerce
3 года назад
ezz
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
amoral1s
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Поставленная задача выполнена быстро и качественно. Надежный исполнитель.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, понимание нюансов. Рекомендую однозначно!