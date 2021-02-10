Woocommerce "дополнительная цена за м2"

Стоит задача интеграции внешней системы онлайн заказов с R-keeper. Система использует облачную технологию, API к которой необходимо интегрироваться White Server. Запросы должны отправляться методом POST HTTP, используется JSON. Остальные детали при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В woocommerce необходимо добавить к обычной цене "за шт." цену за "м2", которая должна рассчитываться на основе значения атрибута "Количество шт/м2" (т.е. перемножаться кол-во шт. в метре*цена за шт.)
Цена за м2 должна отображаться рядом с ценой за шт. в карточке товара, и в каталоге товаров:
В случае добавления скидки к цене товара за шт., скидка должна отображаться и в цене за м2.
Изменения должны быть выполнены в funсtions.php в дочерней теме.
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