Woocommerce "дополнительная цена за м2"

В woocommerce необходимо добавить к обычной цене "за шт." цену за "м2", которая должна рассчитываться на основе значения атрибута "Количество шт/м2" (т.е. перемножаться кол-во шт. в метре*цена за шт.)

Цена за м2 должна отображаться рядом с ценой за шт. в карточке товара, и в каталоге товаров:

https://prnt.sc/yutzvo

https://prnt.sc/yuu3zb

В случае добавления скидки к цене товара за шт., скидка должна отображаться и в цене за м2.

Изменения должны быть выполнены в funсtions.php в дочерней теме.