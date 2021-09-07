vladsamoluk38

Владислав vladsamoluk38

 
28 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Здравствуйте! Буду рад помочь Вам с логотипом любой сложности, с фотошопом фотографий, и также с выполнением различной работы связанной с программированием .

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Распределить 2500 ссылок по таблицам

    $4

    Есть список ссылок, которые нужно распределить по разным таблицам. Работа не сложная, просто монотонная и нужна усидчивость. Однако выполняется быстро, всего лишь нужно выделить 2-3 часа времени. Просьба откликаться только тем, кто действительно готов выполнить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
persia0627
Ольга 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$6
10 баллов
2 года назад
Распределить 2500 ссылок по таблицам
Заказчика рекомендую, четко поставленная задача, оплату согласовали все в срок.
Ответственная исполнительница. Сделано всё быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству
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