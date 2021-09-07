vladsamoluk38

Есть список ссылок, которые нужно распределить по разным таблицам. Работа не сложная, просто монотонная и нужна усидчивость. Однако выполняется быстро, всего лишь нужно выделить 2-3 часа времени. Просьба откликаться только тем, кто действительно готов выполнить ...