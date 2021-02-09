Повышение скорости сайта MODX с магазином Шопкипер

Стоит задача интеграции внешней системы онлайн заказов с R-keeper. Система использует облачную технологию, API к которой необходимо интегрироваться White Server. Запросы должны отправляться методом POST HTTP, используется JSON. Остальные детали при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо повышение индекса скорости сайта Яндекс вебмастер.
В данный момент его значение 1 из 5, несмотря на то, что на хостинге подключен Google Pagespeed Insights.
Сайт eksno.ru создан на платформе MODX revo с магазином шопкипер
Необходима работа по выявлению причин низкой оценки (1/5) и рекомендации необходимых работ, либо проведение этих работ.
Для общего представления, данные яндекс метрики для одной из страниц:
Адрес страницы:
https://eksno.ru/vozduxovodyi-dlya-gazovyix-kolonok-i-dyimoxodyi
Просмотры 367
Посетители 250
Время до отрисовки 02.791
Время до загрузки DOM 04.664
DNS 00.058
Редиректы 00.010
Продолжительность установки соединения 00.121
Ответ сервера 01.849
Время загрузки и парсинга HTML 01.273
Процент отправки DNS-запросов 50,8 %
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