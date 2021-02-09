Повышение скорости сайта MODX с магазином Шопкипер

Необходимо повышение индекса скорости сайта Яндекс вебмастер.

В данный момент его значение 1 из 5, несмотря на то, что на хостинге подключен Google Pagespeed Insights.

Сайт eksno.ru создан на платформе MODX revo с магазином шопкипер

Необходима работа по выявлению причин низкой оценки (1/5) и рекомендации необходимых работ, либо проведение этих работ.

Для общего представления, данные яндекс метрики для одной из страниц:

Адрес страницы:

https://eksno.ru/vozduxovodyi-dlya-gazovyix-kolonok-i-dyimoxodyi

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Время до отрисовки 02.791

Время до загрузки DOM 04.664

DNS 00.058

Редиректы 00.010

Продолжительность установки соединения 00.121

Ответ сервера 01.849

Время загрузки и парсинга HTML 01.273

Процент отправки DNS-запросов 50,8 %