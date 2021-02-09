Помощь с криптобиржей (PHP)

Ищу человека кто сможет пофиксить все проблемы у нас на сайте, исполнитель должен знать: 3+ years seniority of building web based applications in a professional team. Angular 8 preferred, Angular 7 NGRX (Redux), HTML+CSS strong skills, pixelperfect, SCSS, Jira, Bitbucket, Figma, npm, RxJs Knowledge ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем человека, кто разбирается в крипте и блокчейне, нужно закрыть несколько задач по криптобирже
- familiarity with *nix ecosystem is mandatory
- previous experience working with REST API is mandatory
- at least 3 years of experience with PHP
- at least 1 year of experience with modern frameworks like Yii,
Symfony, Laravel. We use Laravel.
- excellent SQL skills, we use PostgreSQL
- experience working with Redis or similar caching system
- familiarity with modern front end frameworks like VueJS, Angular,
ReactJS will be a plus
- start your application with the weather in your town - this is a test
for attentive
- knowledge of TypeScript will be a plus
- familiarity with Amazon Web Services will be a plus
- Git advanced user
- familiarity with Agile/SCRUM workflows
- good knowledge of other high-level languages like Go, Python, Java,
C# will be a plus.
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