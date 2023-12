Помощь с криптобиржей (PHP)

Ищем человека, кто разбирается в крипте и блокчейне, нужно закрыть несколько задач по криптобирже

- familiarity with *nix ecosystem is mandatory

- previous experience working with REST API is mandatory

- at least 3 years of experience with PHP

- at least 1 year of experience with modern frameworks like Yii,

Symfony, Laravel. We use Laravel.

- excellent SQL skills, we use PostgreSQL

- experience working with Redis or similar caching system

- familiarity with modern front end frameworks like VueJS, Angular,

ReactJS will be a plus

- start your application with the weather in your town - this is a test

for attentive

- knowledge of TypeScript will be a plus

- familiarity with Amazon Web Services will be a plus

- Git advanced user

- familiarity with Agile/SCRUM workflows

- good knowledge of other high-level languages like Go, Python, Java,

C# will be a plus.