Prestashop - выгрузка заказов в 1с

Существует онлайн магазин на базе prestashop. Уже работает импорт из 1с (все характеристики товара, изображение, цена и т.д.).

Что нужно:

Нужен автоматический экспорт заказов (со всеми характеристиками заказа: ФИО клиента, адрес, телефон, артикула продуктов, сумма и т.д.) с сайта в 1с. Протокол интеграции по которому нужно сделать экспорт - есть (от компании интегратора 1с).

Жду ваших предложений по цене и срокам. Спасибо!