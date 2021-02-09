Сделать изменения на сайте opencart

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3 убрать график работы

4 в инфо умесить разделы о компании, контакты, блог, акции, сертификаты (сертификаты с гл страницы убрать)

5 наши преимущества уменьшить размер

6 в услугах убрать (доставка и возврат товара)

7 услуги поместить вверх как у metaloprokat.kz самая верхняя шапка и убрать в гл страницы.

8 скидки и акции убрать

9 наши партнеры (сделать рабочий карусель) изменить дизайн кнопок вверху (уменьшить)

10 текст про металлопрокат скрыть

11 как купить металлопрокат уместить в информацию и скрыть с гл страницы

12 спец предлож сделать рабочий карусель

13 добавить ватсап кнопку

14 после парсинга товаров (вывести каталог как у metaloprokat.kz)

15 создать поддомены и изменить контактные данные на всех городах

все контакты у metaloprokat.kz