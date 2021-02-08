Правки на сайте

Требования к специалисту: Знание языка PHP; Хорошо ориентироваться в базовых технологиях: HTML, CSS, Базы даных; Владение OOP; Знание и опыт работы на Laravel v7+; Знание и опыт работы на Vue.js v2+; Приветствуется опыт работы с Laravel Nova ...
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