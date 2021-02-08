Разработка интерфейса на ReactJS

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок590 просмотров
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- Расширить функциональность приложения управления производством, кастомизация внешнего вида страниц и компонентов.

- Разработать пользовательские интерфейсы для АСУНО (автоматизированная система управления наружным освещением).

О нас:

Наша компания - производитель светотехнической продукции.

Внутри компании есть свой ИТ отдел, который занимается разработкой и развитием внутренних ИТ продуктов - система управления производством и система АСУНО.

Мы используем: ReactJS, Redux, компоненты Ant Design, Leaflet для работы с OpenStreetMap.

Ждем от вас:

- опыт от 1 года (будем ждать ваши ссылки на код)

- знание JavaScript, React.js

- понимание принципов работы Redux

- опыт верстки (адаптивность, кроссбраузерность, использование CSS framework)

- понимание основ и принципов ООП и ФП, принципов REST

- навыки работы с git

- опыт написания тестов (jest)

- желательно опыт работы с OpenAPI, Leaflet

React
3 года назад
i-sberg
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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