Php (laravel проект)

Добрый день! Есть запрос на следующий проект. Хотелось бы услышать Ваши цены + то, как бы вы такую задачу реализовали, ну и сроки.

eal-estate base

Алгоритм поиска объектов

Написание инструмента для сбор даты с сайта недвижимости и формирование БД для дальнейшей аналитики.

Сайт-исходник - loopnet.com

Город Fort Lauderdale, штат Florida

Далее выбираем Property Types & Sub-types

- Поиск по Industrial (для начала, позже другие типы недвижимости тоже потребуются)

Получаем список - те, которые без цены, - не берем.

Грабим по каждому объекту, в котором указана цена - инфу: цену, sq ft, address, пишем в нашу базу: дата, адрес, price, sq feet, etc.

Определяем самое дешевое и самое дорогое по $/sq feet

Формируем емейл со списком адресов с ценой за скверфит, отсортированных по скверфит. Формируем список адресов со ссылками на url объекта на сайте-исходнике.

Ежедневно обновляем эти данные, в базе собираем историю изменений данных, чтобы по каждому объекту в дальнейшем можно было проследить динамику изменений цены предложения.

В перспективе с другого источника будем выдергивать цену продажи и писать ее в нашу базу к объекту. Нужно будет продумать механизм идентификации таких объектов т.к. адрес в разных базах может немного не совпадать (его иногда заполняют криво). Так что это должен быть какой-то комплексный критерий типа адрес + размер в сквер фитах. Если адрес похож, но не совпал полностью, а размер идентичный - вероятно объект один.

Это первый этап реализации. Проект будет большой и аналитика будет усложняться, могут подключаться новые источники.

От тебя нужна оценка этого первого этапа в сроках и стоимости. Ну и вопросы, что не понятно, что нужно для уточнения ТЗ.