Php (laravel проект)

Требуется чтобы бот выполнял следующие требования - мог ходить по заданному маршруту - мог использовать три способности - собирать лут с мобов - продавать лут - не сбиваться от получения урона и оглушения - не получил бан Описание: - Игра World of Warcraft ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Есть запрос на следующий проект. Хотелось бы услышать Ваши цены + то, как бы вы такую задачу реализовали, ну и сроки.
eal-estate base
Алгоритм поиска объектов
Написание инструмента для сбор даты с сайта недвижимости и формирование БД для дальнейшей аналитики.
Сайт-исходник - loopnet.com
Город Fort Lauderdale, штат Florida
Далее выбираем Property Types & Sub-types
- Поиск по Industrial (для начала, позже другие типы недвижимости тоже потребуются)
Получаем список - те, которые без цены, - не берем.
Грабим по каждому объекту, в котором указана цена - инфу: цену, sq ft, address, пишем в нашу базу: дата, адрес, price, sq feet, etc.
Определяем самое дешевое и самое дорогое по $/sq feet
Формируем емейл со списком адресов с ценой за скверфит, отсортированных по скверфит. Формируем список адресов со ссылками на url объекта на сайте-исходнике.
Ежедневно обновляем эти данные, в базе собираем историю изменений данных, чтобы по каждому объекту в дальнейшем можно было проследить динамику изменений цены предложения.
В перспективе с другого источника будем выдергивать цену продажи и писать ее в нашу базу к объекту. Нужно будет продумать механизм идентификации таких объектов т.к. адрес в разных базах может немного не совпадать (его иногда заполняют криво). Так что это должен быть какой-то комплексный критерий типа адрес + размер в сквер фитах. Если адрес похож, но не совпал полностью, а размер идентичный - вероятно объект один.
Это первый этап реализации. Проект будет большой и аналитика будет усложняться, могут подключаться новые источники.
От тебя нужна оценка этого первого этапа в сроках и стоимости. Ну и вопросы, что не понятно, что нужно для уточнения ТЗ.
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