Задача по фронтенду

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Фронтенд нужно сделать на React. В качестве языка у нас Typescript.

Соответственно, проект я опишу отдельной задачей.

А в качестве первой задачки я предлагаю вот такую. Нужно сделать на реакте с ts страничку и реализовать механизм переключения видео.

Примерный вид странички я прикладываю в pdf.

Как это должно работать.

Включаем видео в плеере.

При нажатии на кнопку "Переключить вид", видео меняется местами с картинкой.

При этом видео продолжает проигрываться.

При повторном нажатии на кнопку, картинка меняется местами с видео обратно.

Видео продолжает проигрываться.