Задача по фронтенду

Требуется чтобы бот выполнял следующие требования - мог ходить по заданному маршруту - мог использовать три способности - собирать лут с мобов - продавать лут - не сбиваться от получения урона и оглушения - не получил бан Описание: - Игра World of Warcraft ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наш проект - образовательная система теоретической подготовки водителей. У нас есть текущая рабочая версия проекта, прототипы, дизайн новой версии, полное понимание, как это должно работать. Мы сделаем для вас макет всех экранов, в соответствии с вашими пожеланиями.
Фронтенд нужно сделать на React. В качестве языка у нас Typescript.
Соответственно, проект я опишу отдельной задачей.
А в качестве первой задачки я предлагаю вот такую. Нужно сделать на реакте с ts страничку и реализовать механизм переключения видео.
Примерный вид странички я прикладываю в pdf.
Как это должно работать.
Включаем видео в плеере.
При нажатии на кнопку "Переключить вид", видео меняется местами с картинкой.
При этом видео продолжает проигрываться.
При повторном нажатии на кнопку, картинка меняется местами с видео обратно.
Видео продолжает проигрываться.
- Похожие заказы
- $270Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Пример плагинов: [url=https://github.com/zenmoney/ZenPlugins/tree/master/src/plugins]https://github.com/zenmoney/ZenPlugins/tree/master/src/plugins[/url] Стоимость по договоренностиВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Доброе утро, Необходимо сделать две простых адаптивных страниц html с нуля. На текущий момент ничего нет. ТЗ ниже https://docs.google.com/document/d/1zrAdODwSE8IChOcE5FsnvrOtve_vTBTZ52KUZAYEL9Q/edit?usp=sharing С уважением к Вам, Сергей.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $350
Хочу чтобы вы не просто оставляли заявку, а именно вниклись и прочитали целиком, спасибо :) Хочу найти человека, который шарит в этой сфере и знает всё по iptv для создания своего приложения для телевизоров, android и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
На вход ссылка на объявление, на выходе должен быть json с данными объявления. Прошу обязательно указывать оценку стоимости парсера.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо внедрить папин на сайт доставки еды. Пользователь должен ввести адрес, прежде чем перейти к выбору блюд и созданию заказа. К плагину должны быть выставлены области доставкelcраазной стоимостью доставки и минимальной стоимостью доставки. Есть примеры, готов предоставить; ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Приветствую Есть старый сайт на CMS Drupal alz . kz , не работает меню. Страницы не переключаются. Надо починить сайт. Кто готов взять прошу написать контакты и цену.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $2000
опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день [list][*]Знание любого из фреймворков для Node.js: Express.js, Nest.js, Koa.js, но Nest.js в приоритете Разрабатываем различные проекты связанные с криптовалютами от обменников до полноценных гэмблинг решений[/list]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $300
Хочу чтобы вы не просто оставляли заявку, а именно вниклись и прочитали целиком, спасибо :) Интересуюсь сколько будет стоить и ищу человека который понимает в этой сфере и знает всё от и до в iptv для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $95
Сайт одностраничник, один товар и 3 доп опции нужно сделать кастомную корзину, без woocomerce подключить яндекс оплату и расчет доставки через яндекс Есть архив сайта, где уже все подключено, но там сайт сделать на react что ли. http://joxi.ru/E2pERp4hG34oPA ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад