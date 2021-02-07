Backend-разработка (Node.js)

$2000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки648 просмотров
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опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

  • Знание любого из фреймворков для Node.js: Express.js, Nest.js, Koa.js, но Nest.js в приоритете

    Разрабатываем различные проекты связанные с криптовалютами от обменников до полноценных гэмблинг решений

3 года назад
vlad_skvorzov
Владислав 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад