Создание кроссплатформенного IPTV приложения

Хочу чтобы вы не просто оставляли заявку, а именно вниклись и прочитали целиком, спасибо :)

Интересуюсь сколько будет стоить и ищу человека который понимает в этой сфере и знает всё от и до в iptv для создания своего приложения для телевизоров, android и т.п. под все платформы. (для быстрого статра mvp нужно накидать качественный)

Суть:

IPTV приложение,которое работает на каждом устройстве. (под все доступные телеки)

Есть личный кабинет, в котором можно добавить свой плейлист и epg и смотреть на любом устройстве под заранее созданным логину и паролю.

Поддержка устройств например: Lg, Samsung,старые и новые дюны, android, PC Mac и Маг приставки. В общем всевозможное количество и чтобы работало вообще везде.

Примеры приложений:

smartup.tv

ottplayer.es

И прочие похожие скрипты, которые не требуют оплаты и можно просто вставить плейлист из свободных источников и смотреть кино. Если найду хорошего исполнителя, то бюджет естественно увеличен будет при нужде новых обновлений и доработок