Wordpress. Сделать корзину и подключить яндекс оплату, расчет доставки

$95
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки567 просмотров
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Сайт одностраничник, один товар и 3 доп опции

нужно сделать кастомную корзину, без woocomerce

подключить яндекс оплату и расчет доставки через яндекс

Есть архив сайта, где уже все подключено, но там сайт сделать на react что ли.

http://joxi.ru/E2pERp4hG34oPA скрин корзины

http://joxi.ru/V2VbQ3Zikj8lb2 скрин опций товара

WordPress
3 года назад
Websmelfer
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад