Websmelfer

Ищется JS программист для реализации функционала на сайте. Необходимо отслеживать появление класса valid у полей формы, используя jQuery. При заполнении поля и добавлении класса valid должно выполняться действие alert("У элемента есть класс valid!").
- $3Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $95
Сайт одностраничник, один товар и 3 доп опции нужно сделать кастомную корзину, без woocomerce подключить яндекс оплату и расчет доставки через яндекс Есть архив сайта, где уже все подключено, но там ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $7
Нужно в зависимости от активного языка показывать, разный контент в карточке, категории и модулях. точнее будут показываться разные ценыИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $7
Скрин формы во вложении нужно написать простой обработчик, с проверкой на заполненность (можно на php или js, как удобнее) что бы письма уходили на почтуЗавершен4 года назад
- $5
На сайте подключен masonry , и аякс подгрузка постов так вот при нажатии показать ещё, новые записи не получают сетку masonry. Надо это исправить там делов мин на 10. вот ссылка на способ https://masonry.desandro.com/methods.html#reloaditems ...Завершен6 лет назад
Нужно написать пару самых простецких функции работы мин на 15 Оплата 250р Оставляйте свой свой скайп, я добавлюсьВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
вот тут https://xn--80aleen8i.xn--p1ai/kalkuljator/zhaljuzi/ есть такая картинка http://joxi.ru/Y2LzgQJi7QGyDr https://xn--80aleen8i.xn--p1ai/calc/jaluzi/img/vert_tkan.png она png! а под неё просто ложится картинка с разными жалюзи! Вот мне нужна такая картинка Есть исходник в векторе Предлагайте цену ...Завершен6 лет назад
Нужно сделать сделать интересный и seo правильный контент по таким ключам Ремонт АКПП Ремонт двигателя Ремонт электрики Кузовной ремонт Компьютерная диагностика Слесарный ремонт Плановое ТО ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $37
Есть сайт образец, лейдинг надо его просто переделать, поменять цвета и фоны. Сделать его чуток другим цена 2500 Сроки - начать надо сегодня Выберу по портфолио и отзывамЗавершен6 лет назад
- $10
Нужно в кратчайшие сроки сделать 3 формы обратной связиЗавершен6 лет назад
- $10
Нужно сделать скрипт вот скрин http://joxi.ru/KAggvB4I4LLG4A 1 - это табы, показана активная и не активная вкладка 2 - это select для сортировки элементов в блоке 5 3 - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать такой калькулятор в воскресенье - понедельник https://msk.poloskyn.ru/calc/ верстку я предоставлю, требуется только сам функционал Предлагайте цены и сроки, смотрю на фрилансеров с отзывамиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
нужно сделать шаблон под woocommerce, а точнее подобрать фильтр, сделать страницу категории и карточку товара сделать надо быстро Верстка имеетсяИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужна консультация как сделать такую карточку http://joxi.ru/Q2KzJ1Ni4REb3mСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно добавлять кулинарные рецепты на сайт. Найти инфу, потом рерайт, подобрать фотку Предлагайте ваши расценки выберу по минимальной цене.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать металлическую рефленую трубу в срезе компания торгует вот такими трубами http://joxi.ru/82QBoL6Hj9GDgA надо это показать на логотипе пишите цены и сроки будет классно если покажите примерные работыДизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $65
Нужно нарисовать сайт каталога + логотип бюджет 4000 рисуем главную + карточку товара приступить нужно будет завтра,и сделать в короткий срок выберу по отзывам и портфолиоЗавершен7 лет назад
- $17
Нужно нарисовать промо страницу, и сделать надо быстро бюджет 1000р выберу по портфолио и отзывамДизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
на странице будет 2 - 3 блока + 2 формы Сделать надо как можно быстрее, бюджет 1000р выберу по портфолио и отзывамЗавершен7 лет назад
Нужно сделать js график вот такой http://joxi.ru/KAggvB4I44wzOA Предлагайте цены / сроки выберу по отзывам и ценеЗавершен7 лет назад