Websmelfer

Константин Websmelfer

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

_Andrey__
Андрей 
18 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$5
10 баллов
3 года назад
Нужен js программист
JavaScript
Быстрые ответы на любые вопросы, подробное объяснение задачи, быстрая оплата. Рекомендую!
С задачей справился, будем работать дальше!
Ответный отзыв
logarifm
Валерий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Нужно оживить форму, html + php
HTMLJavaScriptPHP
Хороший заказчик, рекомендую.
Нужно было оживить форму! все сделано ну просто молниеносно Категорически рекомендую !!!
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Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Js программист
JavaScript
Хороший заказчик, чёткое задание, всегда на связи и приятный в общении, оплата мгновенная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Была не большая задача, справился быстро и все по Т3 Очень рекомендую и сам обращу ещё не раз
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ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$37
8 баллов
6 лет назад
Срочно нужен дизайнер!
Были задержки с обратной связью но в целом все хорошо, рекомендую
Все прошло отлично
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$100
9 баллов
6 лет назад
Нужен копирайтер
В целом — все было ок. Правда Константин не прямой Заказчик и поэтому возникли вопросы с последней партией текстов. Получить конкретные замечания не смог, к сожалению.
Первые тексты были отличные, потом чуть хуже вся работа в срок
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