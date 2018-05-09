Нужно нарисовать маленькую промо страницу

$15
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок218 просмотров
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на странице будет 2 - 3 блока + 2 формы

Сделать надо как можно быстрее, бюджет 1000р

выберу по портфолио и отзывам

6 лет назад
Websmelfer
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vitilik
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$15
1 день
Нужно было быстро нарисовать промо страницу, работа была выполнена в срок и отличного качества!!! мои РеКоМенДаЦиИ
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
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