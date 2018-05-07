Доработка дизайна сайта и внедрение правок. Ux Ui. Joomla

Заявки принимаются до 31.05.2018 Необходимо разработать дизайн информационного сайта, включая версию под мобильные устройства. Сайт на wordpress. На конкурс представляется дизайн главной страницы, десктопный вариант. Стоимость всех остальных страниц, включая мобильный вариант, отдельно +$150 Необходимая информация: сайт: [url=https://dachaexpert.ru/]https://dachaexpert.ru/[/url] мокапы: [url=https://app.moqups.com/gerkush/BV8Io5oZpI/view/page/ac91d9a1f]https://app.moqups.com/gerkush/BV8Io5oZpI/view/page/ac91d9a1f[/url] !!! расположение элементов, цветовая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От вас обязательно разбираться в создании сайтов по теме ux/ui дизайну, успешные кейсы, знание cms Joomla,
Что нужно:
Сам сайт https://goo.gl/5iyMjR
1. На основе уже готового аудита юзабилити дорабатываем текущий шаблон
2. Вносим доработки на сайт
3. Вносим изменения по загрузке сайта.
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать красивые шаблоны для ИнстаграммДизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим дизайн для корпоративного медицинского сайта. Есть уже готовый шаблон сайт, свой программист и верстальщик. Есть примерное понимание того, как мы видим этот сайт, в какой цветовой гамме и стиле. Есть свои картинки для баннера. ...Дизайн сайтов68 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. По заданию, имеется сайт визитка на котором дизайн выглядит несвязанно, информация не воспринимается единым куском, то есть нет переходов между блоками информации. Нужно доработать так, чтобы появилась эта связь. Изменить шрифты и ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт6 лет назад
- $140
ТЗ отправлено на почту исполнителюДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
интересует ориентировочная стоимость и портфолио для сайта МФО требуется отрисовать дизайн главной страницы в стиле лендинг пейдж и внутренней контекстной ниже привожу краткое тз Весь дизайн должен быть адаптивным под бутсрап Главная страница выполненна в стиле лендинг ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт-проект по физике и информатике, заготовка есть. Задача(по физике) - С пипетки с радиусом R капают N капель, их масса М(зависит от константы которую я дам и от N) где по итогу испытуемый, сидящий за ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн Главной и еще пары страниц есть, уже сверстали, нужно сделать макеты 5 разделов: О компании, портфолио, отзывы, новости, контакты. Макеты нужны с мобильными и планшетными версиями. Сайт www.mediasvet.com https://yadi.sk/i/gywu8LyK3VRy9B https://yadi.sk/i/XiozsBNb3VRyJeДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Переделать сайт Pumpingsystem.com.ua на современный, презентабельный лад. С последующими возможностями добавления информации.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт6 лет назад
Внести правки в верстку шаблона wordpress (адаптивный шаблон). ТЗ в файле.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад