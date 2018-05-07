Доработка дизайна сайта и внедрение правок. Ux Ui. Joomla

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка151 просмотр
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От вас обязательно разбираться в создании сайтов по теме ux/ui дизайну, успешные кейсы, знание cms Joomla, 

Что нужно: 

Сам сайт https://goo.gl/5iyMjR

1. На основе уже готового аудита юзабилити дорабатываем текущий шаблон 

2. Вносим доработки на сайт 

3. Вносим изменения по загрузке сайта. 

Joomla
6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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