Дизайн информационного сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки704 просмотра
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#1$50

Заявки принимаются до 31.05.2018

Необходимо разработать дизайн информационного сайта, включая версию под мобильные устройства.

Сайт на wordpress. На конкурс представляется дизайн главной страницы, десктопный вариант.

Стоимость всех остальных страниц, включая мобильный вариант, отдельно +$150

Необходимая информация:

сайт: https://dachaexpert.ru/

мокапы: https://app.moqups.com/gerkush/BV8Io5oZpI/view/page/ac91d9a1f

!!! расположение элементов, цветовая схема и т.п. даны на мокапах для пояснения разработчикам сути вопроса, и не являются требованием к дизайну. ваши предложения по наиболее удобному и оптимальному дизайну ожидаются.

6 лет назад
gerkush
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Победитель конкурса
RadionovWr
Владислав 
29 летСША
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
#1
Отличное качество работы и творческий подход к делу. Однозначно рекомендую.
Все отлично!
Заявки фрилансеров
RadionovWr
Владислав 
29 летСША
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
#1