интересует ориентировочная стоимость и портфолио для сайта МФО требуется отрисовать дизайн главной страницы в стиле лендинг пейдж и внутренней контекстной ниже привожу краткое тз Весь дизайн должен быть адаптивным под бутсрап Главная страница выполненна в стиле лендинг ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заявки принимаются до 31.05.2018
Необходимо разработать дизайн информационного сайта, включая версию под мобильные устройства.
Сайт на wordpress. На конкурс представляется дизайн главной страницы, десктопный вариант.
Стоимость всех остальных страниц, включая мобильный вариант, отдельно +$150
Необходимая информация:
сайт: https://dachaexpert.ru/
мокапы: https://app.moqups.com/gerkush/BV8Io5oZpI/view/page/ac91d9a1f
!!! расположение элементов, цветовая схема и т.п. даны на мокапах для пояснения разработчикам сути вопроса, и не являются требованием к дизайну. ваши предложения по наиболее удобному и оптимальному дизайну ожидаются.
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