Переделать сайт

Есть сайт группа сайтов, для которой нужно сделать редизайн. У нас очень старый шаблон, хотелось бы его модернезировать, сделать более современным. Основной упор делаем на отображении категории [url=https://laminat.market24.ua/katalog]https://laminat.market24.ua/katalog[/url] и карточек товара. Нужно ли глобально менять весь дизайн ...