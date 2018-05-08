Заказ на лэндинг по футбольной тематике

Здравствуйте! Необходимо прямой сейчас сделать обложку для группы в ВК (1590*400). Фирменный цвет есть. Фото результат тоже. Макет во вложении. Напишите если можете взять это в работу прямо сейчас и сделать за 2,5 часа!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен лендинг на футбольную тему к ЧМ, ТЗ скину, срок выполнения: срочно (2-3 дня)!
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