Разработка и верстка страницы лендинга

Сразу говорю - нужен человек два в одном, который нарисует и сделает верстку!

Заявки на исполнителей буду рассматривать только те, которые покажут непосредственно Лендинги свои!

Теперь к заданию:

Необходимо нарисовать лендинг по предоставляемому продукту.

Пример необходимых блоков в приложение.

Парочка требований к конструкции дизайна:

Вся верстка дизайна, выполнена на framework bootstrap v4

Шаблон должен быть адаптивный под устройства (Телефон, планшет, ноутбук и imac)

﻿Максимальная ширина контейнера составляет 1230px

Разрешеные шрифты Play Regular или Play Bold​

В дизайне разрешено использовать пиктограммы из набора ​Font Awesome 4.7​ ​Simple Line Icons​

Разрешено использовать jquery версии v3.2.1

Более подробные требования и данные по дизайну предоставим исполнителю.