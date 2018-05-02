Разработка и верстка страницы лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок373 просмотра
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Сразу говорю - нужен человек два в одном, который нарисует и сделает верстку!

Заявки на исполнителей буду рассматривать только те, которые покажут непосредственно Лендинги свои! 

Теперь к заданию:

Необходимо нарисовать лендинг по предоставляемому продукту.

Пример необходимых блоков в приложение. 

Парочка требований к конструкции дизайна:

  • Вся верстка дизайна, выполнена на framework bootstrap v4
  • Шаблон должен быть адаптивный под устройства (Телефон, планшет, ноутбук и imac)
  • ﻿Максимальная ширина контейнера составляет 1230px
  • Разрешеные шрифты Play Regular или Play Bold​
  • В дизайне разрешено использовать пиктограммы из набора
    • ​Font Awesome 4.7​
    • ​Simple Line Icons​
  • Разрешено использовать jquery версии v3.2.1
Более подробные требования и данные по дизайну предоставим исполнителю.
6 лет назад
dmhope
Денис 
33 годаЛатвия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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