Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок204 просмотра
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Нужно сделать главную страницу и несколько внутренних. Прототип предоставили. Подробное техническоке задание отправлено по Skype

Дизайн сайта
6 лет назад
guest_15254094047182
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$400
7 дней
все круто
Отличный заказчик с интересным проектом! Мои рекомендации к сотрудничеству!
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