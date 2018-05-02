Нужен профессиональный веб-дизайнер

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок204 просмотра
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Есть заказ для создания лендинга под ключ - автомобильная тематика. Нужен хороший дизайнер, который умеет создавать продающие современные сайты.  В дальнейшем так же будут заказы, рассматриваю долговременное сотрудничество. Опишите свои навыки и прикрепите портфолио. Макет и ТЗ скину на почту понравившемся претендентам.

6 лет назад
JohnSilver57
28 летЛатвия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
PlaceboNocebo
Екатерина 
22 годаЛатвия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Екатерина - прекрасный исполнитель, настоящий профессионал. Работу выполнила точно в срок, соблюла все нюансы заказа, сделала качественный дизайн. Рекомендую, как исполнителя. 10 из 10)
Лучший заказчик, был всегда на связи, не обманул с оплатой)
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