Дизайн лендинга кальянной

Необходимо отрисовать дизайн-макет лендинга по прототипу.

(в формате psd по 12 колоночной сетке для дальнейшей адаптивной верстки).

Прикрепляю прототип. Дизайн нужен достаточно детальный, с отрисовкой и поиском некоторых картинок.

Ориентиры по стилистике:

bur-club.ru

virginsclub.ru (club-v.ru)

http://virginsclub.ru/taganka/

НО! Эти сайты смотрятся ярко конечно, но немного устаревше. Хотим комбинацию их стиля с более современным дизайном. Цвет предпочтительный - черный с фиолетовыми оттенками.

Наш прототип - https://drive.google.com/open?id=13yTo8fe_z-V2_Q7RI7eyQ7qPQOCvJ0sL

Чтобы облегчить работу - вот отличная картинка, которую можно использовать в первом блоке!!! - https://drive.google.com/open?id=13OZT0-Vq4xHzGU8cKscWmxutBX_XotuP

Остальные материалы (фотография машины для блока доставки, фотография Карты для блока-оффера) вышлю сразу по запросу