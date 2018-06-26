Дизайн лендинга кальянной

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок273 просмотра
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Необходимо отрисовать дизайн-макет лендинга по прототипу.

(в формате psd по 12 колоночной сетке для дальнейшей адаптивной верстки).

Прикрепляю прототип. Дизайн нужен достаточно детальный, с отрисовкой и поиском некоторых картинок.

Ориентиры по стилистике:

bur-club.ru

virginsclub.ru (club-v.ru)

http://virginsclub.ru/taganka/

НО! Эти сайты смотрятся ярко конечно, но немного устаревше. Хотим комбинацию их стиля с более современным дизайном. Цвет предпочтительный - черный с фиолетовыми оттенками.

Наш прототип - https://drive.google.com/open?id=13yTo8fe_z-V2_Q7RI7eyQ7qPQOCvJ0sL

Чтобы облегчить работу - вот отличная картинка, которую можно использовать в первом блоке!!! - https://drive.google.com/open?id=13OZT0-Vq4xHzGU8cKscWmxutBX_XotuP

Остальные материалы (фотография машины для блока доставки, фотография Карты для блока-оффера) вышлю сразу по запросу

Дизайн лендинга
6 лет назад
stkrbv
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$160
10 дней
Максим - отличный исполнитель. Находится на связи постоянно, делает все быстро, четко, как договаривались. Есть свое оригинальное видение, понимает что нужно получить в итоге. Большое спасибо за работу
Спасибо Станиславу за заказ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
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