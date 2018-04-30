Дизайн сайта

$300
Дизайн сайтовЗакрыт54 заявки655 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Все необходимые ТЗ и информацию по структуре будущего сайта я предоставлю.

Для данного проекта нужен специалист, который сможет:

1. Продумать грамотный дизайн с хорошим уровнем usability (сочетание цветов, расположение объектов относительно друг друга, форма, размеры, внешний вид элементов)

2. Учесть все мои корректировки и пожелания из ТЗ

3. Буду рад предложениям исполнителя по дизайну. То есть у меня нет четкого представления, как будет выглядеть, поэтому надеюсь на некоторый элемент творчества. Кстати, я также предоставлю в помощь портреты пользователей сайта с их потребностями, чтобы сделать дизайн ещё удобнее.

Проект должен начать работать уже в мае, так что хотелось бы получить быстрое выполнение.

Дизайн сайта
6 лет назад
Em1n
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад