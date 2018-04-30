Создание дизайна для сайта.

Нужно сделать дизайн корпоративного сайта. Качество дизайна нужно на высоком уровне + хочется чтоб был живой ( в динамике) . Не нужно никаких "дизайн + соберу на конструкторе". Просто качественный дизайн. На вход дается прототип, по которому делаем. В ...