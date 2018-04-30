Создание дизайна для сайта.

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок154 просмотра
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Необходимо разработать дизайн для информационного сайта. Для начала это 5 уникалных страниц. Специфика сайтов рейтинг сервисов по предоставлению услугу. Более детально при личном общении.

6 лет назад
RadistKet
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rumpil
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$80
5 дней
Отлично подошел к выполнению заказа, я остался доволен сотрудничеством.
Приятно поработать над интересным проектом с хорошим заказчиком. Спасибо!