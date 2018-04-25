Ваш дизайн - моя проблема
Приветствую Вас в моем скромном и приятном уголке...
Профессиональная разработка веб-дизайна, в том числе интерфейсов и баннеров — мое любимое и основное занятие.
Если Вы фрилансер — оцените мои работы по достоинству.
Ну, а если Вы заказчик, предлагаю Вам свои услуги...
Помимо качественного и профессионального дизайна, имею огромное уважение к любому своему заказчику. Воспитание мне позволило ценить время и нервы людей.
Для меня каждый заказчик — отдельная жемчужинка.
Если Вы заинтересованы в моих услугах — пишите в личку, или например Whatsapp +37126050950
Все решим и обсудим!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
7 лет назад
Отличная работа. Учтены все мои пожелания, более того, сделаны качественные предложения со стороны Екатерины, которые в итоге вошли в проект. Рекомендую: работать можно и нужно.
Ответный отзыв
Приятно было работать с Дмитрием. Практически круглосуточно был на связи, что дало прекрасный и качественный результат. Адекватный, приятный в общении человек. Более того компетентный, что редко можно тут встретить. Рекомендую работать с Дмитрием, не подведет, не обманет. Надеюсь, мы и дальше продолжим сотрудничество :)
$10
10 баллов
7 лет назад
Екатерина - огромнейший специалист своего дела. Понимает заказчика с полуслова. Вносит безоговорочно правки, которые я просил. Кратко говоря, это один из лучших специалистов - фрилансеров, которых я встречал за 5 лет работы с фрилансерами
Ответный отзыв
Лучший заказчик, четко поставлена задача, все правки понятны, всегда на связи, никуда не отходил, на все интересующие вопросы отвечал)) Надеюсь, еще поработаем. РЕКОМЕНДУЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ НА ВСЕ 100 !
$70
10 баллов
7 лет назад
Катя молодец! Сразу нашли общий язык, очень долго обсуждали каждый баннер и картинку, всё выбирали вместе. В итоге получили результат, превышающий ожидания. Работа очень понравилась, в рамках проекта все картинки выглядят гармонично. Обязательно обращусь ещё.
Ответный отзыв
Полное доверие к друг другу, честная своевременная оплата труда. Анна была постоянно на связи)) Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
7 лет назад
Екатерина - прекрасный исполнитель, настоящий профессионал. Работу выполнила точно в срок, соблюла все нюансы заказа, сделала качественный дизайн. Рекомендую, как исполнителя. 10 из 10)
Ответный отзыв
Лучший заказчик, был всегда на связи, не обманул с оплатой)
$10
10 баллов
7 лет назад
Работает быстро, все баннеры были сделаны буквально за час. Предлагает сразу несколько вариантов дизайна, все правки, корректировки по выбранному дизайну делает моментально. Красиво, качественно, четко. Работой довольна.
Ответный отзыв
Всегда на связи, не игнорирует, оплата в срок!
Дизайн сайтов
6 отзывов
$10/час
от $6от 1 дня
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