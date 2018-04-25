PlaceboNocebo

Екатерина PlaceboNocebo

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ваш дизайн - моя проблема

behance.net/Jekaterina9865

Приветствую Вас в моем скромном и приятном уголке...

Профессиональная разработка веб-дизайна, в том числе интерфейсов и баннеров — мое любимое и основное занятие.

Если Вы фрилансер — оцените мои работы по достоинству.

Ну, а если Вы заказчик, предлагаю Вам свои услуги...

Помимо качественного и профессионального дизайна, имею огромное уважение к любому своему заказчику. Воспитание мне позволило ценить время и нервы людей. 

Для меня каждый заказчик — отдельная жемчужинка.

Если Вы заинтересованы в моих услугах — пишите в личку, или например Whatsapp +37126050950

Все решим и обсудим! 

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Отзывы заказчиков

dmy3
40 лет
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$50
9 баллов
7 лет назад
Нужен дизайн лендинга
Отличная работа. Учтены все мои пожелания, более того, сделаны качественные предложения со стороны Екатерины, которые в итоге вошли в проект. Рекомендую: работать можно и нужно.
Приятно было работать с Дмитрием. Практически круглосуточно был на связи, что дало прекрасный и качественный результат. Адекватный, приятный в общении человек. Более того компетентный, что редко можно тут встретить. Рекомендую работать с Дмитрием, не подведет, не обманет. Надеюсь, мы и дальше продолжим сотрудничество :)
Ответный отзыв
sergejmamontov
Сергей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов(-3)
$10
10 баллов
7 лет назад
Доделать лого
Екатерина - огромнейший специалист своего дела. Понимает заказчика с полуслова. Вносит безоговорочно правки, которые я просил. Кратко говоря, это один из лучших специалистов - фрилансеров, которых я встречал за 5 лет работы с фрилансерами
Лучший заказчик, четко поставлена задача, все правки понятны, всегда на связи, никуда не отходил, на все интересующие вопросы отвечал)) Надеюсь, еще поработаем. РЕКОМЕНДУЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ НА ВСЕ 100 !
Ответный отзыв
askuznetsova
Анна 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать баннеры для email-рассылки
Катя молодец! Сразу нашли общий язык, очень долго обсуждали каждый баннер и картинку, всё выбирали вместе. В итоге получили результат, превышающий ожидания. Работа очень понравилась, в рамках проекта все картинки выглядят гармонично. Обязательно обращусь ещё.
Полное доверие к друг другу, честная своевременная оплата труда. Анна была постоянно на связи)) Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
JohnSilver57
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужен профессиональный веб-дизайнер
Екатерина - прекрасный исполнитель, настоящий профессионал. Работу выполнила точно в срок, соблюла все нюансы заказа, сделала качественный дизайн. Рекомендую, как исполнителя. 10 из 10)
Лучший заказчик, был всегда на связи, не обманул с оплатой)
Ответный отзыв
Svetik-7icvetik1
Светлана 
42 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Баннеры для сайта детской мебели
Работает быстро, все баннеры были сделаны буквально за час. Предлагает сразу несколько вариантов дизайна, все правки, корректировки по выбранному дизайну делает моментально. Красиво, качественно, четко. Работой довольна.
Всегда на связи, не игнорирует, оплата в срок!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
6 отзывов
$10/час
от $6от 1 дня
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