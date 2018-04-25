Ваш дизайн - моя проблема

behance.net/Jekaterina9865

Приветствую Вас в моем скромном и приятном уголке...

Профессиональная разработка веб-дизайна, в том числе интерфейсов и баннеров — мое любимое и основное занятие.

Если Вы фрилансер — оцените мои работы по достоинству.

Ну, а если Вы заказчик, предлагаю Вам свои услуги...

Помимо качественного и профессионального дизайна, имею огромное уважение к любому своему заказчику. Воспитание мне позволило ценить время и нервы людей.

Для меня каждый заказчик — отдельная жемчужинка.

Если Вы заинтересованы в моих услугах — пишите в личку, или например Whatsapp +37126050950

Все решим и обсудим!