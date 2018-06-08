askuznetsova

Александр нас очень сильно выручил! Была горящая задача, важная, ещё и со своими "подводными камнями" - нужно было писать верстку внутри шаблона от нашего прогера, объем большой, времени - день... Из откликнувшихся дала задачу Александру. И ни разу не пожалела! Справились в срок, все сделано идеально, на все мои комментарии он реагировал очень спокойно, мы подискутировали на тему логики в макетах и он сделал несколько таких доработок, которых даже в макетах не было - все в итоге выиграли. Обязательно буду обращаться ещё, очень рада, что мы поработали вместе!