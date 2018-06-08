askuznetsova

Добрый день! Задача такая: провести полный аудит веб-сайта на соответствие функциональным требованиям, проверить логику, верстку, найти как можно больше багов на всевозможных устройствах. Существует продукт, книжный рекомендательный сервис knigogid.ru, задача которого ...
- Тестирование сайтов19 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер! Мы активно работаем над созданием биржи фриланса. Сейчас нам очень нужен грамотный копирайтер. Задача такая: написать 23 небольших текста (по 300-350 символов), сопровождающих фрилансера и заказчика при регистрации в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача срочная, если у вас нет времени делать здесь и сейчас - пожалуйста, не откликайтесь на неё! Добрый день! Ищем человека с живым умом и хорошими руками, чтобы сверстать новый рейтинг для ...Завершен5 лет назад
Задача срочная, если у вас нет времени делать здесь и сейчас - пожалуйста, не откликайтесь на неё! Всем привет! Ищем человека с живым умом и хорошими руками, чтобы сверстать опрос для ...Завершен5 лет назад
- $20
Нужно нарисовать баннер для вебсайтаБаннеры56 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер! Есть проблема: на книжном сайте появилось большое количество ссылок на покупку книг под обложкой. Задача: в соответствии с внешним видом сайта дорисовать раскрывающийся список ссылок, по аналогии с ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Понравилась картинка https://www.mindmeister.com/assets/email/drip/collaboration_nagger_header-c57e7c0089019f3651b71c5963e4daf81a346211598eee0db1a3b2aa15c26827.png, хотим адаптировать под себя. Необходимо заменить изображения персонажей (можно другую девушку и другого мужчину), в ноутбуке разместить круглый логотип WebMoney (можно взять здесь: https://www.webmoney.ru/rus/developers/logos.shtml). Размер 634х486px. + подобрать 2 ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброе утро! Необходимо сделать 16 однотипных картинок /по образцу изображения ниже - картинка Aliexpress X WebMoney Бонус/ для каждого магазина-партнера WebMoney Бонус. Вот так выглядит изображение для Aliexpress: https://aliexpress.web.money/land2/img/icons-group-one.png ...Баннеры24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать 2 баннера-иллюстрации в email-рассылку. Размер 600Х315. 1) баннер в стиле (практически срисовать) с лэндинга на AliExpress - http://prntscr.com/l9hwp2 2) баннер с текстом "Всемирный день шоппинга 2018" (слева) и иллюстрацией ...Завершен6 лет назад
- $10
Необходимо создать 2 иллюстрации для email-рассылки. На изображениях должны присутствовать планшет, монитор компьютера, ноутбук (отдельно или вместе) со скриншотами из сервиса внутри. Фон цветной.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо создать макет небольшой рассылки + отрисовать к нему иллюстрацию. Иллюстрация нужна в таком стиле: http://prntscr.com/ki08ou Внимание! Уважаемые фрилансеры, Оставляя заявку на сотрудничество, вы подтверждаете способ ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо нарисовать макет email-рассылки с 4 иллюстрациями в стиле material design.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Доброго дня! Необходимо сверстать email-рассылку, которая одинаково хорошо будет смотреться во всех почтовиках. Внимание! Уважаемые фрилансеры, Оставляя заявку на сотрудничество, вы подтверждаете способ оплаты задачи ...Завершен7 лет назад
- $1
Необходимо разместить логотип-png и текст на подложке-фоне. Внимание! Уважаемые фрилансеры, Оставляя заявку на сотрудничество, вы подтверждаете способ оплаты задачи через кошелек WebMoney. Спасибо.Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1
Необходимо изменить текст на кнопках. Сделать жирнее. Размер - 400Х83 Цвет: 1481e6 Ссылки на кнопки: https://files.webmoney.ru/files/pGHzxaGI/inline https://files.webmoney.ru/files/gISkgqoi/inline https://files.webmoney.ru/files/5zaaQOyP/inline https://files.webmoney.ru/files/5PdueBAI/inline Внимание! Уважаемые фрилансеры, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
Необходимо сделать 4 png-изображения в виде с белым фоном и "прозрачным" текстом внутри. Пример - http://mymail.emailsfresh.com/emailcontent/title-1.png Шрифт также необходимо будет выбрать. 2 из них нужно оформить в виде бабблов (speach bubble) Размер ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Необходимо сделать 2 баннера по тз с уже нарисованными героями (их можно найти вот здесь, например - https://cashbox.ru/home/faq) Изображение человечка/ов на баннере должно быть отрисовано идентично (или выполнено в том же стиле) изображению существующих героев. ...Завершен7 лет назад
- $70
Добрый день! Необходимо нарисовать баннеры (шир. 600px) и изображения для email-рассылки на два проекта. Всего 10 баннеров и 4 картинки.Завершен7 лет назад