askuznetsova

Анна askuznetsova

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Провести полный аудит сайта

    Добрый день! Задача такая: провести полный аудит веб-сайта на соответствие функциональным требованиям, проверить логику, верстку, найти как можно больше багов на всевозможных устройствах.  Существует продукт, книжный рекомендательный сервис knigogid.ru, задача которого ...

    Тестирование сайтов19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать несколько текстов-помощников для пользователя

    Добрый вечер! Мы активно работаем над созданием биржи фриланса.  Сейчас нам очень нужен грамотный копирайтер.  Задача такая: написать 23 небольших текста (по 300-350 символов), сопровождающих фрилансера и заказчика при регистрации в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно сделать новый рейтинг на сайте

    Задача срочная, если у вас нет времени делать здесь и сейчас - пожалуйста, не откликайтесь на неё! Добрый день! Ищем человека с живым умом и хорошими руками, чтобы сверстать новый рейтинг для ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дорисовать часть макета для книжного сайта

    Добрый вечер!  Есть проблема: на книжном сайте появилось большое количество ссылок на покупку книг под обложкой. Задача: в соответствии с внешним видом сайта дорисовать раскрывающийся список ссылок, по аналогии с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Картинка + 2 иконки

    Понравилась картинка https://www.mindmeister.com/assets/email/drip/collaboration_nagger_header-c57e7c0089019f3651b71c5963e4daf81a346211598eee0db1a3b2aa15c26827.png, хотим адаптировать под себя. Необходимо заменить изображения персонажей (можно другую девушку и другого мужчину), в ноутбуке разместить круглый логотип WebMoney (можно взять здесь: https://www.webmoney.ru/rus/developers/logos.shtml). Размер 634х486px. + подобрать 2 ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • 16 картинок

    Доброе утро! Необходимо сделать 16 однотипных картинок /по образцу изображения ниже - картинка Aliexpress X WebMoney Бонус/ для каждого магазина-партнера WebMoney Бонус.    Вот так выглядит изображение для Aliexpress: https://aliexpress.web.money/land2/img/icons-group-one.png     ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать 2 баннера-иллюстрации

    Необходимо сделать 2 баннера-иллюстрации в email-рассылку. Размер 600Х315. 1) баннер в стиле (практически срисовать) с лэндинга на AliExpress - http://prntscr.com/l9hwp2  2) баннер с текстом "Всемирный день шоппинга 2018" (слева) и иллюстрацией ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать 2 иллюстрации для email-рассылки

    $10

    Необходимо создать 2 иллюстрации для email-рассылки.  На изображениях должны присутствовать планшет, монитор компьютера, ноутбук (отдельно или вместе) со скриншотами из сервиса внутри. Фон цветной.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать макет email-рассылки с иллюстрацией

    $30

    Необходимо создать макет небольшой рассылки + отрисовать к нему иллюстрацию.  Иллюстрация нужна в таком стиле: http://prntscr.com/ki08ou  Внимание! Уважаемые фрилансеры, Оставляя заявку на сотрудничество, вы подтверждаете способ ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать email-рассылку

    $20

    Доброго дня!  Необходимо сверстать email-рассылку, которая одинаково хорошо будет смотреться во всех почтовиках.  Внимание! Уважаемые фрилансеры, Оставляя заявку на сотрудничество, вы подтверждаете способ оплаты задачи ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разместить png и текст на картинке

    $1

    Необходимо разместить логотип-png и текст на подложке-фоне.  Внимание! Уважаемые фрилансеры, Оставляя заявку на сотрудничество, вы подтверждаете способ оплаты задачи через кошелек WebMoney.  Спасибо.

    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поменять текст на кнопках

    $1

    Необходимо изменить текст на кнопках. Сделать жирнее. Размер - 400Х83 Цвет: 1481e6 Ссылки на кнопки:  https://files.webmoney.ru/files/pGHzxaGI/inline  https://files.webmoney.ru/files/gISkgqoi/inline  https://files.webmoney.ru/files/5zaaQOyP/inline https://files.webmoney.ru/files/5PdueBAI/inline  Внимание! Уважаемые фрилансеры, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать 4 png с текстом внутри

    $5

    Необходимо сделать 4 png-изображения в виде с белым фоном и "прозрачным" текстом внутри.   Пример - http://mymail.emailsfresh.com/emailcontent/title-1.png  Шрифт также необходимо будет выбрать. 2 из них нужно оформить в виде бабблов (speach bubble) Размер ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать два баннера с существующими героями.

    $20

    Необходимо сделать 2 баннера по тз с уже нарисованными героями (их можно найти вот здесь, например - https://cashbox.ru/home/faq)  Изображение человечка/ов на баннере должно быть отрисовано идентично (или выполнено в том же стиле) изображению существующих героев.  ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Нужно написать несколько текстов-помощников для пользователя
Огромное спасибо за доверие! Такие заказчики как Анна вдохновляют генерировать мысли в правильные тексты.
С Еленой работать удивительно приятно! Мне очень понравился её профиль, поэтому задачу я создавала сразу с мыслью, что я хотела бы поработать с ней. Мы обговорили условия, обсудили количество текста, я объяснила специфику проекта и мы расстались на 3 дня, по истечении которых я получила сделанную работу. Очень здорово было поработать вместе, с удовольствием обращусь ещё!
Ответный отзыв
AlexRo72
Рожин 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать новый рейтинг на сайте
Figma
Было приятно поработать) С оплатой никаких проблем) Спасибо большущее)
Александр нас очень сильно выручил! Была горящая задача, важная, ещё и со своими "подводными камнями" - нужно было писать верстку внутри шаблона от нашего прогера, объем большой, времени - день... Из откликнувшихся дала задачу Александру. И ни разу не пожалела! Справились в срок, все сделано идеально, на все мои комментарии он реагировал очень спокойно, мы подискутировали на тему логики в макетах и он сделал несколько таких доработок, которых даже в макетах не было - все в итоге выиграли. Обязательно буду обращаться ещё, очень рада, что мы поработали вместе!
Ответный отзыв
Brizman
Олег 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
5 лет назад
СРОЧНО! Верстка для книжного сайта + адаптив
Figma
Отличный позитивный заказчик, с которым комфортно работать! Анна очень приятна в общении, всегда на связи, оплату произвела в срок! Буду рад нашему дальнейшему сотрудничеству)
Олег - грамотный профессионал, все комментарии и вопросы только по делу. С нашей стороны было изменение тз, доработка части элементов, которые не были задействованы в первоначальном макете. Без проблем договорились о доплате и сроках работы, в целом проект был выполнен быстро. Приятно было поработать, в будущем обращусь ещё не раз. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
ElCatto
Эдуард 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$66
10 баллов
5 лет назад
Дорисовать часть макета для книжного сайта
Сотрудничать с Анной - одно удовольствие. Она очень приятная в общении девушка, всегда на связи, четко понимает что нужно сделать и вдумчиво относится ко всем идеям и предложениям. Работали мы по почасовой оплате. Получил ровно столько сколько нужно и в срок, как договаривались. 100% рекомендую к сотрудничеству :)
С Эдуардом очень приятно общаться на всех этапах работы! Мы активно обсуждали то, что должно получиться, работали над каждой маленькой деталью, старались, в первую очередь, для удобства пользователей. Получилась отличная командная работа. Также хочу отметить, что Эдуард очень вежливый молодой человек с отличным чувством юмора. С удовольствием буду обращаться ещё!
Ответный отзыв
ku87
Кущ 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$6
10 баллов
6 лет назад
Картинка + 2 иконки
Сотрудничать с Анной — одно удовольствие!
Иван сделал все качественно, предложил несколько вариантов (оба понравились!) помог доделать доп.элементы - я в восторге. Огромное спасибо, буду обращаться еще!)
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