Создать 2 иллюстрации для email-рассылки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок150 просмотров

Необходимо создать 2 иллюстрации для email-рассылки. 

На изображениях должны присутствовать планшет, монитор компьютера, ноутбук (отдельно или вместе) со скриншотами из сервиса внутри. Фон цветной. 

7 лет назад
askuznetsova
Анна 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров