Флип флоп портрет макет

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Закрыт3 заявки212 просмотров

Необходимо создание макета флип флоп портрета по фото. Нужен эскиз и подготовленный под резку на плоттере файл. 

7 лет назад
simplik
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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