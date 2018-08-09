Отрисовка с растра в corel и доработка узора

Нужно нарисовать в кореле картинку (см. вложение) и доработать в плане дизайна - устранить ляпы с непонятными областями. Вместо областей дорисовать листочки, тычинки, пестики... в таком же стиле.

Узор должен быть быть в 2-х вариантах:

1. как на картине (узор сбоку)

2. модифицированный узор для размещения по центру внизу или сверху зеркала.

Один нюанс: Каждый из вариантов должен быть в 2-х исполениях: с обводкой (не арабисом) и исходный, это сложно объяснить, это нужно для того что бы компенсировать (перекрывать) погрешности и перекосы при наклеивании пленки с обведенным узором на высеченый (исходный) узор на зеркале.

Все элементы узоров должны быть не объединенные и редактироваться отдельно

При успешном сотрудничестве (если мне все понравится, сроки, качество, стоимость, комуникация) возможны регулярные заказы.