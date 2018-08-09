День добрый, задача перерисовать и доработать эскиз тату Волка - https://www.instagram.com/p/BldqmcDHbyC/?utm_source=ig_web_copy_link Эскиз Волка нужно сделать в таком же стиле, как и тату в прикрепленном файле - Оленя. Тени ...
Отрисовка с растра в corel и доработка узора
Нужно нарисовать в кореле картинку (см. вложение) и доработать в плане дизайна - устранить ляпы с непонятными областями. Вместо областей дорисовать листочки, тычинки, пестики... в таком же стиле.
Узор должен быть быть в 2-х вариантах:
1. как на картине (узор сбоку)
2. модифицированный узор для размещения по центру внизу или сверху зеркала.
Один нюанс: Каждый из вариантов должен быть в 2-х исполениях: с обводкой (не арабисом) и исходный, это сложно объяснить, это нужно для того что бы компенсировать (перекрывать) погрешности и перекосы при наклеивании пленки с обведенным узором на высеченый (исходный) узор на зеркале.
Все элементы узоров должны быть не объединенные и редактироваться отдельно
При успешном сотрудничестве (если мне все понравится, сроки, качество, стоимость, комуникация) возможны регулярные заказы.
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