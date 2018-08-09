Сделать уникальную картинку по http://tineye.com

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка163 просмотра

Требования - присутствие логотипа, который уже есть и заданный текст, ну и уникальность.

Или уникализировать предоставленную картинку.

На выбор исполнителя.

Цена 50р.

Оплата на сбер, яндекс, вебмани

7 лет назад
Aleksandr2018
Александр 
24 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tiana__Media
Татьяна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Спасибо. Работа сделана профессионально, на высоком уровне, точно в срок. Рекомендую.
Очень приятный заказчик. Точно поставленные цели и легкое общение. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Tiana__Media
Татьяна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад