Смешная мультяшная кошка-сфинкс
Меню коктейля для соц сети (исходник прилагается)
Цель создать вирусную картинку для соц сетей
Мы должны создать в понятной графической форме, варианты (рецепты) изготовления коктейля.
Совмещая компоненты читающий должен легко понять как сделать тот или иной коктейль.
Пример:
Я взял в руки рецепт, составил компоненты:
A1+B3+C1+D4+E2+F1+G2 = И получил мой коктейль
Это должно быть ясно в течении 2 секунд после того как картинка попала на глаза
Дизайн должен быть выполнен в стиле меню ресторана на грифельной доске.
Используем белый основной цвета для дерева. Цветными должны быть компоненты коктейля.
Ожидаю получить документ в исходном формате PDS
Размер 2050 х 2050 пикселей.
Ссылка на полное описание:
Образец моего видения проекта в перекрепленном PDS
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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