Меню коктейля для соц сети (исходник прилагается)

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20

Цель создать вирусную картинку для соц сетей

Мы должны создать в понятной графической форме, варианты (рецепты) изготовления коктейля.

Совмещая компоненты читающий должен легко понять как сделать тот или иной коктейль.

Пример:

Я взял в руки рецепт, составил компоненты:

A1+B3+C1+D4+E2+F1+G2 = И получил мой коктейль

Это должно быть ясно в течении 2 секунд после того как картинка попала на глаза

Дизайн должен быть выполнен в стиле меню ресторана на грифельной доске.

Используем белый основной цвета для дерева. Цветными должны быть компоненты коктейля.

Ожидаю получить документ в исходном формате PDS

Размер 2050 х 2050 пикселей.

Ссылка на полное описание:

Ссылка

Образец моего видения проекта в перекрепленном PDS