Меню коктейля для соц сети (исходник прилагается)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок1814 просмотров
#1$50
#2$20

Цель создать вирусную картинку для соц сетей

Мы должны создать в понятной графической форме, варианты (рецепты) изготовления коктейля.

Совмещая компоненты читающий должен легко понять как сделать тот или иной коктейль.

Пример:

Я взял в руки рецепт, составил компоненты:

A1+B3+C1+D4+E2+F1+G2 = И получил мой коктейль

Это должно быть ясно в течении 2 секунд после того как картинка попала на глаза

Дизайн должен быть выполнен в стиле меню ресторана на грифельной доске.

Используем белый основной цвета для дерева. Цветными должны быть компоненты коктейля.

Ожидаю получить документ в исходном формате PDS

Размер 2050 х 2050 пикселей.

Ссылка на полное описание:

Ссылка

Образец моего видения проекта в перекрепленном PDS

7 лет назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Победители конкурса

groozinn
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
#2
Отлично
bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
#1
Спасибо за Вашу креативность
Интересный заказ, приятное общение! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

groozinn
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
#2
bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
#1