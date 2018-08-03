Найти похожую модель для резки

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Закрыт5 заявок247 просмотров

Прикрепил пример, мне нужна похожая картинка в формате DFX и изображение 3D в формате STL

Этот формат нужен для резки. Задача либо нарисовать, либо найти похожую

Сколько будет стоить?

7 лет назад
DarkBalu
Сергей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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