2 рисунка(1 иконка) для детской игры про животных на Android

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок294 просмотра

 

Для игры для маленьких детей 1+ "Мир животных"

Требуется создать два изображения для приложения в Android Market(Google Play)

Значок в высоком разрешении

512 x 512

Сохранить в: 32-битный PNG (с альфа-каналом)

 

Картинка для описания (можно добавить какие-тособытия/вещи к значку)

1024 x 500 (Ш x В)

Сохранить в: JPG или 24-битный PNG (без альфа-канала)

 

Ниже фото головной экран, и пример перехода между животными. И пример значков приложений, которые нравятся(значок должен манить , животные должны быть смешными/добрыми/веселыми, возможно детеныши

обезьян, львов, тигров, волков и т.п. Может какая-то лесная семья. Об этом уже поговорим с тем кого выберу) ставят приложение в основном родителей) так как дети от 1 года.

 

С вас: Приложите пожалуйста ваши работы(одну, две,хотите больше) на тему добрых животных/детей или вещей которые тут могут подойти.

Android
7 лет назад
pashukmint
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

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