2 рисунка(1 иконка) для детской игры про животных на Android

Для игры для маленьких детей 1+ "Мир животных"

Требуется создать два изображения для приложения в Android Market(Google Play)

Значок в высоком разрешении

512 x 512

Сохранить в: 32-битный PNG (с альфа-каналом)

Картинка для описания (можно добавить какие-тособытия/вещи к значку)

1024 x 500 (Ш x В)

Сохранить в: JPG или 24-битный PNG (без альфа-канала)

Ниже фото головной экран, и пример перехода между животными. И пример значков приложений, которые нравятся(значок должен манить , животные должны быть смешными/добрыми/веселыми, возможно детеныши

обезьян, львов, тигров, волков и т.п. Может какая-то лесная семья. Об этом уже поговорим с тем кого выберу) ставят приложение в основном родителей) так как дети от 1 года.

С вас: Приложите пожалуйста ваши работы(одну, две,хотите больше) на тему добрых животных/детей или вещей которые тут могут подойти.