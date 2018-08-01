Перерисовать изображение из PNG в кривые

Добрый день.

Мне необходимо максимально точно перерисовать второе из приложенных изображений из PNG в кривые, цифры - убрать. Первое изображение приложено для того, чтобы было видно, что на месте цифр, перерисовывать его не требуется. Каждый из восьми модулей должен быть выполнен в отдельном слое, результат работы - в PDF. Не уверен, что возможно сделать именно так, если ошибаюсь - поправьте, пожалуйста.

Спасибо за внимание к заданию.