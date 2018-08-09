Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу - в прикрепленных файлах.

Иллюстрация к сказке. Нужен рисунок главного героя.

Описание - высокий юноша примерно 17-19 лет, длинные черные волосы, красивое умное, задумчивое и доброе лицо, зеленые глаза. Одежда - сдержанный черный костюм - рубашка, узкие брюки, высокие сапоги и обязательно длинная мантия - снаружи черная, внутри темно-красная - как накидка на плечи и до самого пола.

Парень романтичный и в то же время мужественный, сильный. Максимально похоже на парня на картинках, но можно более сказочно, это сказки для детей от 5 до 15 лет.

Можно нарисовать на фоне высокого черного замка, который стоит в лесу.

Предлагайте сроки и цену.