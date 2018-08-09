Создать похожую работу

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Завершен16 заявок383 просмотра

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу - в прикрепленных файлах.

Иллюстрация к сказке. Нужен рисунок главного героя. 

Описание - высокий юноша примерно 17-19 лет, длинные черные волосы, красивое умное, задумчивое и доброе лицо, зеленые глаза. Одежда - сдержанный черный костюм - рубашка, узкие брюки, высокие сапоги и обязательно длинная мантия - снаружи черная, внутри темно-красная - как накидка на плечи и до самого пола.

Парень романтичный и в то же время мужественный, сильный. Максимально похоже на парня на картинках, но можно более сказочно, это сказки для детей от 5 до 15 лет.

Можно нарисовать на фоне высокого черного замка, который стоит в лесу. 

Предлагайте сроки и цену. 

7 лет назад
Tanya-writer
Таня Элль 
24 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Elenali1996
Елена Ли 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$7
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прекрасный заказчик. Предоставила все материалы для работы и постоянно консультировала по ходу всей работы.

Заявки фрилансеров

Elenali1996
Елена Ли 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад