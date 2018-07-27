Сделать векторное изображение логотипа + png

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок110 просмотров

Михаил, добрый день. Совсем недавно к вам обращался по поводу своего логотипа, который вы выполнили на отлично. Теперь мне нужна помощь вашего мастерства в другом деле. Вы сможете выполнить векторное изображение данного логотипа до конца дня? И устраивает ли вас цена за работу. Спасибо!

7 лет назад
OxygenForYou
Дмитрий 
24 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров