Нужно на фотографии изменить лицо. Приделать к фото девушки другое лицо.
Сделать векторное изображение логотипа + png
Михаил, добрый день. Совсем недавно к вам обращался по поводу своего логотипа, который вы выполнили на отлично. Теперь мне нужна помощь вашего мастерства в другом деле. Вы сможете выполнить векторное изображение данного логотипа до конца дня? И устраивает ли вас цена за работу. Спасибо!
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