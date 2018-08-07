Иллюстрация

Добрый день! Есть набросок на доске. Нужно с него сделать иллюстрацию, котороую затем можно будет использовать в презентациях, на сайте и т.д.

Суть картинки:

Есть воронка общения (коммуникаций). У многих из нас есть 3 критические ошибки при коммуникации, которые на 80% снижают результативность общения и продаж. В результате ты получаешь только 20% из возможных 100%. Нужно отобразить, что улучшив эти 3 навыка - фактический результат станет ближе к целевому.