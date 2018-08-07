Иллюстрация

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Завершен15 заявок241 просмотр

Добрый день! Есть набросок на доске. Нужно с него сделать иллюстрацию, котороую затем можно будет использовать в презентациях, на сайте и т.д.

Суть картинки:

Есть воронка общения (коммуникаций). У многих из нас есть 3 критические ошибки при коммуникации, которые на 80% снижают результативность общения и продаж. В результате ты получаешь только 20% из возможных 100%. Нужно отобразить, что улучшив эти 3 навыка - фактический результат станет ближе к целевому.

7 лет назад
manden
34 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MayBelyy
Валерия 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Работа по иллюстрации инфографики была выполнена в срок. Все замечания и пожелания были внесены. Кроме этого задания, была разработка логотипа. За время выполения задания было сделано более 30 версий логотипа. Работой доволен. Дальше сотрудничаем.
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MayBelyy
Валерия 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад