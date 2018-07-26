Карта пасты -- векторная графика с нуля

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок238 просмотров

Необходимо отрисовать карту вариаций пасты, размером 3508 x 4961 пикселей. 

В идеале это будет максимально приближенная копия приложенной картинки но в ландшафтной ориентации с другим текстом на печати в центре.

Заказчик готов предоставить более подробную информацию по запросу. 

7 лет назад
ematteu
50 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

skyday
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$95
4 дня

Заявки фрилансеров

skyday
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад