Необходимо нарисовать персонаж: Это инженер и сисадмин в одном лице который устраняет все неполадки в офисе (от не рабочей мышки до сервера) Характеристики: Умный, надежный, сильный ...
Векторные иллюстрации для сайта (flat-стиль)
Доброго дня!
Ищу талантливого иллюстратора для выполнения большого проекта по отрисовке векторных иллюстраций для сайта в стиле Flat.
Запускаем новый проект для которого требуется получить качественные стильные иллюстрации по продуктам и сервисам компании.
За аналог стиля берем иллюстрации с Atlassian:
https://www.atlassian.com/software/confluence
https://www.atlassian.com/software/stride
https://www.atlassian.com/software/jira
В данный момент у нас есть готовая основная иллюстрация для главной страницы, недоработанная иллюстрация к одному из продуктов и еще 4 в очереди на отрисовку. Есть подробное техническое задание с примерами.
Сложность проекта заключается в том, чтобы адаптировать идею к вышеуказанной стилистике, чтобы все иллюстрации смотрелись в едином ключе. Идеи иллюстраций описанные в ТЗ могут быть изменены на усмотрение художника, но потребуется предварительное согласование.
Помимо данного проекта в очереди на отрисовку еще большее количество идей (для рекламных материалов в интернет, email-рассылок и проч.).
Я ищу ответственного исполнителя с хорошим воображением, способного "увидеть" идею и реализовать ее на высоком уровне.
Оценка оплаты зависит от профессионального уровня. Экономить на качестве не привыкли, поэтому приоритет при выбора исполнителя не сильно зависит от цены. Ориентировочный уровень оплаты за одну иллюстрацию - 5 т.р.
Просьба откликаться специалистов готовых вникнуть в задачу и желающих получить удовольствие от работы, качественный проект в портфолио, хорошую оплату и адекватного заказчика на длительную перспективу.
Выбранный исполнитель
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