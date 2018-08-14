Векторные иллюстрации для сайта (flat-стиль)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен22 заявки377 просмотров

Доброго дня!

Ищу талантливого иллюстратора для выполнения большого проекта по отрисовке векторных иллюстраций для сайта в стиле Flat.

Запускаем новый проект для которого требуется получить качественные стильные иллюстрации по продуктам и сервисам компании.

За аналог стиля берем иллюстрации с Atlassian:

https://www.atlassian.com/software/confluence

https://www.atlassian.com/software/stride

https://www.atlassian.com/software/jira

В данный момент у нас есть готовая основная иллюстрация для главной страницы, недоработанная иллюстрация к одному из продуктов и еще 4 в очереди на отрисовку. Есть подробное техническое задание с примерами.

Сложность проекта заключается в том, чтобы адаптировать идею к вышеуказанной стилистике, чтобы все иллюстрации смотрелись в едином ключе. Идеи иллюстраций описанные в ТЗ могут быть изменены на усмотрение художника, но потребуется предварительное согласование.

Помимо данного проекта в очереди на отрисовку еще большее количество идей (для рекламных материалов в интернет, email-рассылок и проч.).

Я ищу ответственного исполнителя с хорошим воображением, способного "увидеть" идею и реализовать ее на высоком уровне.

Оценка оплаты зависит от профессионального уровня. Экономить на качестве не привыкли, поэтому приоритет при выбора исполнителя не сильно зависит от цены. Ориентировочный уровень оплаты за одну иллюстрацию - 5 т.р.

Просьба откликаться специалистов готовых вникнуть в задачу и желающих получить удовольствие от работы, качественный проект в портфолио, хорошую оплату и адекватного заказчика на длительную перспективу.

7 лет назад
alphainfinity
Алексей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

viarunia
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$300
17 дней
Прекрасное исполнение заказа. Вероника обладает хорошим воображением, отлично воспроизводит стилистики, внимательно следует техническому заданию. Хорошее понимание задач, что экономит время на согласованиях, при том, без потери качества продукта.
Очень повезло поработать с Алексеем. Один из лучших заказчиков, с которыми доводилось работать! Чёткая постановка задачи, понятное и детализированное ТЗ, корректировки всегда по делу, что значительно упрощало работу и однозначно её улучшало. Оплата всегда вовремя. Огромная благодарность за возможность поработать над таким интересным проектом!

Заявки фрилансеров

viarunia
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад