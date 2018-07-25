Редизайн "шапки" документа

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В пиркрепленном документе необходимо сделать редизайн "шапки". Цвета и другие документы с предпочитаемым дизайном вышлю. 

7 лет назад
SignoraHalapeno
Дарья 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров