Картинка в векторе

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Завершен2 заявки151 просмотр

Нужно нарисовать 3 картинки как на фото ( стекло, пластик, бумага)

7 лет назад
Vovka30
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$6
1 день
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Заявки фрилансеров

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад