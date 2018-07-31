Картинка в векторе

Для детского спортивного пособия нужны иллюстрации, где мальчик выполняет упражнение(скачет как лошадка, прыгает, как зайчик, идет гусиным шагом и др.) То есть важен сам герой, фон и задний план не нужен. Могу предоставить фотографии того, ...