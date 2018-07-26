Иллюстрации к детской книжке на английском и русском языках

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Закрыт47 заявок388 просмотров

Ищу иллюстратора для детской русско-английской книжки про двух девочек и ежика. 19 страниц плюс иллюстрация к обложке. 

7 лет назад
Ladyhedgy
Люба Каз 
48 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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