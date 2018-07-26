Необходимо отрисовать карту вариаций пасты, размером 3508 x 4961 пикселей. В идеале это будет максимально приближенная копия приложенной картинки но в ландшафтной ориентации с другим текстом на печати в центре. ...
Иллюстрации к детской книжке на английском и русском языках
Ищу иллюстратора для детской русско-английской книжки про двух девочек и ежика. 19 страниц плюс иллюстрация к обложке.
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