Нужен дизайнер для создания коллажей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок227 просмотров

Нужен дизайнер для создания коллажей для канала в инстаграмме. Пример стр https://www.instagram.com/thelilynews/

обязательно нужны примеры созданных Вами коллажей!

7 лет назад
Expostudio
Татьяна 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров